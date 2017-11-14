На Белградской улице автомобиль провалился в промоину с горячей водой

Виной тому фонтан с водой, который забил из-под асфальта.

Во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль Mazda провалился в промоину с горячей водой. В машине находились водитель и пассажир, которого осматривают медики. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 21 июля.

Инцидент произошел вечером напротив дома №46 по Белградской улице. Виной тому фонтан с водой, который забил из-под асфальта. Асфальт разлетелся вдребезги, разбив при этом стекла ближайших домов. Еще два припаркованных рядом автомобиля получили повреждения. Выяснилось, что на участке из-за давления выбило трубу диаметром 1200 мм.

Ранее мы писали, что на Запорожской улице из-под земли забил фонтан.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб