Высота фонтана составила 3,5 метров.

В Невском районе Петербурга на Запорожской улице из-под земли забил фонтан с грязной водой. Об этом вечером 9 июля Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение об инциденте поступило в 18:44, который произошел возле дома №7 по Запорожской улице. В настоящий момент на месте работают специалисты ГУП "ТЭК СПб". Информация о причине инцидента уточняется.

Ранее мы писали, что месяц назад на Газовой улице провалился асфальт из-за прорыва трубы.

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