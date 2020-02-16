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На Запорожской улице из-под земли забил фонтан

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Высота фонтана составила 3,5 метров.

В Невском районе Петербурга на Запорожской улице из-под земли забил фонтан с грязной водой. Об этом вечером 9 июля Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

Сообщение об инциденте поступило в 18:44, который произошел возле дома №7 по Запорожской улице. В настоящий момент на месте работают специалисты ГУП "ТЭК СПб". Информация о причине инцидента уточняется.

Ранее мы писали, что месяц назад на Газовой улице провалился асфальт из-за прорыва трубы.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: запорожская улица, фонтан
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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