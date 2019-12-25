На проспекте Большевиков столкнулись пять автомобилей

Обошлось без пострадавших.

Вечером во вторник, 1 декабря, в Невском районе произошло массовое ДТП, сообщили в соцсетях очевидцы.

На проспекте Большевиков у дома №21 столкнулись по меньшей мере пять автомобилей. Пока обстоятельства аварии выясняются, но по предварительной информации никто не пострадал. От удара белый Renault Logan вылетел на газон. По всей видимости, именно этой машине досталось больше всех, у нее помята боковая часть.

Очевидцы отметили, что виноват водитель черного кроссовера, который ехал на большой скорости, пошел на обгон и его занесло.

Ранее мы писали, что из горящего жилого дома на улице Громова эвакуировали жильцов.

Фото: vk.com/spb_today