На прошлой неделе трое петербуржцев пострадали от взрывов петард

Двух пострадавших доставили в больницы с травмами средней степени тяжести.

На прошлой неделе в Городскую станцию скорой медицинской помощи обратились трое петербуржцев, пострадавших от взрывов петард. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Еще двоих горожан доставили в городские больницы с травмами средней степени тяжести.

Петербуржцы получают травмы и после катания на санках и ватрушках. Чаще всего страдают дети. Также петербуржцы получают травмы после падения на льду. С начала зимы за помощью медиков обратились 94 человека.

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