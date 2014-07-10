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На прошлой неделе трое петербуржцев пострадали от взрывов петард
Сегодня, 17:11
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На прошлой неделе трое петербуржцев пострадали от взрывов петард

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Двух пострадавших доставили в больницы с травмами средней степени тяжести. 

На прошлой неделе в Городскую станцию скорой медицинской помощи обратились трое петербуржцев, пострадавших от взрывов петард. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга. 

Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Еще двоих горожан доставили в городские больницы с травмами средней степени тяжести. 

Петербуржцы получают травмы и после катания на санках и ватрушках. Чаще всего страдают дети. Также петербуржцы получают травмы после падения на льду. С начала зимы за помощью медиков обратились 94 человека.

Фото: pexels.com

Теги: взрывы петард, травмы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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