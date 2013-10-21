Почти 100 петербуржцев пострадали от падений на гололеде

Горожане не смогли обойтись без помощи медиков.

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что 94 петербуржца обратились за помошью врачей после падения на льду. Об этом сообщает "Мегаполис".

По данным издания, это количество горожан не смогли обойтись без помощи медиков. Учет тех, кто пострадал от падения, но не обратился к врачу не ведется. Синоптики предупреждают о гололедице на улицах.

В МЧС дали рекомендации о передвижении при гололеде. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Ранее в Ленобласти 22 декабря температура местами опустится до -30 градусов. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег.

Фото: Piter.tv