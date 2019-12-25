В Ленобласть 22 декабря температура местами опустится до -30 градусов

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег.

В Ленобласти в среду, 22 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Днем также местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью: на западе -15...-10 градусов, местами –-21..-16; на востоке -21..-16, местами -30...-25 градусов. Температура воздуха днем –14..-9, местами -19...-15 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС