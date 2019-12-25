Гололедица и -12 градусов ожидаются в Петербурге 22 декабря

Ночью пройдет небольшой снег, днем – без существенных осадков.

В среду, 22 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью в городе пройдет небольшой снег, днем – без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -14…-16 градусов. Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов.

Ветер подует с севера, северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

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