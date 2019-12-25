В Петербурге 20 детей пострадали после катания на санках и ватрушках

Самым небезопасным предметом считается ватрушка.

В Петербурге катание на ватрушках и санках для 20 детей закончилось травмами. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-служба больницы святой Марии Магдалины.

В пресс-службе рассказали, что в приемный покой дети поступают практически ежедневно, и чаще всего после катания на ватрушках, ледянках и санках. Самым небезопасным предметом считается ватрушка, поскольку дети врезаются друг в друга. В результате малыши получают ушибы разной тяжести, переломы и черепно-мозговые травмы.

Также петербуржцы получают травмы после падения на льду. С начала зимы за помощью медиков обратилось 94 человека.

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