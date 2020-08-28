Юноша подозревается в нарушении части 2 статьи 148 УК РФ.

На прикурившего от свечи в храме россиянина завели уголовное дело. Об этом сообщили представители Следственного комитета по Забайкалью. Представители ведомства рассказали, что подросток обвиняется в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ).

Напомним, что юноша прикурил от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери в Чите. Ролик появился в приложениях TikTok и Instagram в конце июля. На кадрах видно, что двое школьников нецензурно выражаются. Один из мальчиков прикуривает от свечи на алтаре. Перед этим его друг заявил, что такое поведение в России считается преступлением.

По данному факту ведется расследование. Обвиняемый подросток заявил, что совершил поступок по глупости и ради "хайпа". Он извинился перед всеми, кого мог оскорбить своими действиями.

В Чите погибла 6-летняя девочка, выпав с 9 этажа.

Видео: YouTube / Чита.Ру