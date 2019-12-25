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В Чите погибла 6-летняя девочка, выпав с 9 этажа
Сегодня, 11:50
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MShaffter

В Чите погибла 6-летняя девочка, выпав с 9 этажа

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Ребенок остался в комнате один с открытым окном с москитной сеткой.

В Чите сегодня ночью погибла 6-летняя девочка.

Трагедия произошла около половины 12го ночи в одной из многоэтажек Читы. На какое-то время 6-летняя девочка осталась в комнате одна с открытым окном с москитной сеткой. Девочка облокотилась на сетку и вывалилась вместе с ней с 9 этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.

 Следственные органы по факту гибели малолетнего ребенка проводят проверку.

Ранее:В Московском Депздраве рассказали о причинах смерти ребенка после прививки от кори

Фото:  pixabay

Теги: москитная сетка, новости читы, осторожно дети, читинские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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