В Чите погибла 6-летняя девочка, выпав с 9 этажа

В Чите сегодня ночью погибла 6-летняя девочка.
Трагедия произошла около половины 12го ночи в одной из многоэтажек Читы. На какое-то время 6-летняя девочка осталась в комнате одна с открытым окном с москитной сеткой. Девочка облокотилась на сетку и вывалилась вместе с ней с 9 этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Следственные органы по факту гибели малолетнего ребенка проводят проверку.
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Фото: pixabay
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