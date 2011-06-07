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На пребывание в Ленобласть приехали 125 детей из Белгородской области
Сегодня, 18:24
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На пребывание в Ленобласть приехали 125 детей из Белгородской области

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Юных белгородцев разместили в Юкковской школе-интернате и общежитии ЛГУ в Горбунках.

На пребывание в Ленобласть 13 августа приехали 125 детей из Белгородской области. Юных белгородцев разместили в Юкковской школе-интернате и общежитии ЛГУ в Горбунках, сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Ленинградская область откликнулась на просьбу коллег из Белгородчины и приняла дополнительно 125 детей. Мы создадим для них все условия: за ребятами смотрят медики, с ними работают педагоги.

Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленобласти

Ранее 155 ребят из Белгородской области прибыли на смену в детский лагерь "Профессионал" в Ленобласти.

Напомним, в Петербурге организовали сбор гуманитарной помощи в поддержку жителей Курской и Липецкой областей. Пункт работает ежедневно с 9:00 до 17:00 по адресу: улица Марата, 82. Кроме того, горожан просят приютить животных из Курской области.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: белгородская область, ленобласть, помощь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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