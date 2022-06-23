На помощь пациентам в Донбассе намерены отправиться 16 петербургских врачей

Многие медики города высказали желание помочь гражданам ЛДНР еще в начале спецоперации.

Медики поликлиники №14 в Выборгском районе Петербурга намерены отправиться на помощь раненым пациентам в Донбассе. В общей сложности в список желающих вошли 16 врачей. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Отмечается, что многие специалисты из сферы медицины были готовы отправиться в Донбасс, для оказания помощи пациентам в самом начале специальной военной операции на Украине. Сейчас в Северной столице формируются перечень врачей, которые поедут исполнять свой долг.

Как только было объявлено, что Мариуполь и Петербург стали побратимами, было решено сформировать резервы медицинских работников, которые могут быть нужны для восстановления Мариуполя. У нас в поликлинике, как и во всех учреждениях амбулаторной сети города, было проведено собрание, где я спросил, кто готов добровольно отправиться в командировку в Донбасс, если потребуется, чтобы поработать там вахтовым методом. Сразу согласились 16 человек: 10 женщин и 6 мужчин. Виктор Панов, главный врач поликлиники №14

Как отметил руководитель, в добровольческую командировку готовы поехать врачи, фельдшеры, медсестры и санитары в возрасте от 25 до 60 лет. В случае необходимости первыми на помощь направят тройку лидеров.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург на каникулы приехали школьники из Мариуполя.

Фото: Piter.TV