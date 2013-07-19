В Петербург на каникулы приехали школьники из Мариуполя

А для выпускников 2022 года приготовили особый подарок – они приглашены на праздник выпускников "Алые Паруса".

В детском оздоровительном комплексе "Дружных" в поселке Молодежное 23 июня начинается первая смена "Петербургских каникул" для школьников из Мариуполя. Ребята приехали по приглашению губернатора Александра Беглова. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Первую смену в лагере будут курировать педагоги Академической гимназии №56. Также школьники посетят Петергоф, Кронштадт, петербургские музеи, театры и цирки. Для выпускников 2022 года приготовили особый подарок – они посетят праздник выпускников "Алые Паруса". Также на праздник приглашены и выпускники школ Луганска.

Всего в лагере "Дружных" организовано 4 смены по 2 недели каждая. Для гостей из Мариуполя организовано сбалансированное шестиразовое питание.

Беглов: помощь Мариуполю не повлияет на темпы развития Петербурга.

Фото: Piter.tv