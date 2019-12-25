Беглов: помощь Мариуполю не повлияет на темпы развития Петербурга

Несколько детсадов и школ хотят восстановить уже к началу осени.

Петербург поможет восстановить школы, детские сады и спортивные объекты Мариуполя, а также драматический театр и филармонию. Об этом накануне рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Северная столица будет помогать в восстановлении Октябрьского района. Сейчас рассматриваются проекты ремонта трех школ и трех детских садов. Их хотели бы открыть уже к 1 сентября. С драматическим театром и филармонией более тяжелая ситуация, они оказались практически полностью разрушены. Сроки проведения работ станут ясны только после того, как конструкции обследуют.

Также город хочет взять на себя обязательно по восстановлению спортивного комплекса.

Кроме всего прочего нужно восстанавливать общественные пространства, спортивные, детские площадки. Считаю этот вопрос одним из самых главных, потому что людям нужно пространство, где бы они могли собираться, пообщаться, погулять с детьми. Александр Беглов.

Губернатор отметил, что помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга и выполнение своих социальных обязательств. По мнению Беглова, это "исторические земли России, на которых живут наши соотечественники".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что делегация петербургских депутатов собирается поехать в Мариуполь.

Фото: администрация Петербурга