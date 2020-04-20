На похороны популярного быка в разгар карантина пришли 200 человек

В Индии жителей Мадурая не смутил запрет властей на массовые собрания.

На похороны популярного быка в разгар карантина в Индии пришли 200 человек. Об этом сообщили журналисты из NDTV со ссылкой на Agence France-Presse. Жители города Мадурай в индийском штате Тамил-Наду пришли на траурную церемонию, чтобы проститься с животным. Ради этого им пришлось нарушить введенный местными властями домашний карантин.

Женщины плакали, когда услышали о смерти быка. Все в деревне очень грустили прокомментировал журналистам местный житель по имени Калубамбарай

В NDTV рассказали, что при жизни у быка была кличка Мули. Его содержали представители местного храма. В Индии животное почиталось в качестве божества. Бык регулярно принимал участие в фестивале Джаликатту. В рамках мероприятия организаторы выпускают в толпу гостей праздника быка. Люди висли на животном, которое пыталось их сбросить.

Мули смог дожить до 20 лет и скончался от старости. На похоронах его окружали цветы, ленты, деньги. Мертвого быка выставили около храма. Толпа жителей города прошлась по улицам с фейерверками. Калубамбарай считает, что запрет на массовые собрания не позволил превратить церемонию в полномасштабный карнавал.

В РФ продлили сроки временного пребывания иностранных граждан.

Видео: Youtube/The News Minute