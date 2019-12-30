На плюнувшую в комиссию по этике СПбГУ студентку завели дело после проверки

Она находится за пределами России.

За плевок в членов комиссии по этике на бывшую студентку СПбГУ завели дело по статье 20.1 КОАП "Мелкое хулиганство", сообщила "Фонтанка.ру". Полиция Василеостровского района проверка проверку по заявлению вуза.

В отношении девушки завели административное производство, однако на данный момент она находится за границей. По закону через 2 месяца после совершения момента правонарушения производство должно быть прекращено, но правоохранители настроены иначе.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря 2019 года. По свидетельству руководства вуза, Александра Элбакян на заседании комиссии по этике агрессивно вела себя. Независимый орган рассматривал жалобу девушки на неоднократные нарушения этики сотрудниками СПбГУ. Также Piter.TV узнал версию произошедшего студентки.

Фото: Википедия / NSmirnova