Выпускница СПбГУ Александра Элбакян, плюнувшая в преподавателей: "Они не хотели разговаривать и затыкали мне рот"

Александра Элбакян прокомментировала Piter.TV инцидент в стенах СПбГУ, в результате которого университет обратился в полицию.

Ученая, создательница бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub и студентка Петербургского государственного университета Александра Элбакян обратилась в комиссию по этике вуза с жалобой на некорректное поведение преподавателей на протяжении всего периода ее обучения.

Как рассказала Александра Piter.TV, текст жалобы занял "восемь страниц печатного текста".



Заседание комиссии по этике университета состоялось 10 декабря. На нем, по словам девушки, присутствующие вели себя непрофессионально.



"Комиссия по этике вела себя странно: они не хотели разговаривать, затыкали рот, мне не дали договорить и показывали всем своим видом презрительное отношение ко мне. Соответственно я выразила таким жестом свое несогласие происходящим".



Жестом Александра называет плевки. Их заслужили председатель комиссии, которым оказался, по данным "Фонтанки", почетный профессор СПбГУ Геннадий Богомазов, и преподаватель Александр Сизиков. Сизиков, как отмечает выпускница, агрессивно встал и засучил рукава, словно хотя ее ударить. Тогда она плюнула и ему в лицо.



Качество образование в СПбГУ, а именно на магистерской программе "Теория и история языка и языки народов Европы", где она училась с 2017 года, Александра Элбакян назвала "неудовлетворительным". И добавила, что куда еще далее можно подавать апелляции – она не знает.



Санкт-Петербургский государственный университет в ответ на действия студентки обратился в полицию. Заместитель ректора вуза по безопасности Елена Шарыгина в "Виртуальной приемной" на официальном сайте учебного заведения заявила, что Элбакян вела себя "агрессивно".