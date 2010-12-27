Появились подробности по поводу жалоб на СПбГУ, из-за которых студентка плюнула в комиссию по этике

Выпускница рассказала, чем вызвано ее недовольство педагогами.

Появились подробности по поводу жалоб на СПбГУ, из-за которых студентка плюнула в членов комиссии по этике. Инцидент произошел 10 декабря. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Нарушительницей оказалась выпускница ВУЗа - Александра Элбакян. Она плюнула в лицо двоим педагогам. Девушка рассказала, что в течение всего учебного времени преподаватели пытались "сделать из нее дуру". В этическую комиссию пострадавшая пожаловалась летом 2019 года. Причиной жалобы стало то, что девушка получила три балла за дипломную работу. Она училась в магистратуре на филологической факультете по направлению "Языки Библии". Студентка утверждала, что оценку ей выставили несправедливо, все обучение проходило "в отравленной атмосфере".

Конфликт с плевком произошел после того, как председатель комиссии предложил отклонить жалобу. Сама Элбакян пояснила, что плюнула в лицо профессора Геннадия Богомазова дважды, так как к ней обращались грубо. Такого же отношения заслужил и бывший преподаватель студентки Александр Сизиков. По мнению девушки, он поднялся со своего места, чтобы ударить ее. Александра опередила ей, плюнув в лицо. В СПбГУ заявили, что выпускница позволила себе агрессивное поведение, после чего девушку выставили из университета.

Также в жалобе Элбакян указала, что заведующий кафедрой библеистики Анатолий Алексеев сравнивал ее с "жидовкой", а Сизиков регулярно провоцировал ее из-за правильных ответов. Девушку поразил низкий балл за выпускную работу, так как два года она успешно обучалась.

В моей ВКР есть недостатки. Но то, что за ВКР поставили всем студентам пятерки, а мне три – абсолютно никакого отношения ни к качеству моей работы, ни к моим знаниям не имеет. Сделано это было специально для того, чтобы меня унизить, морально разбить, а также чтобы закрыть мне дальнейшие возможности заниматься наукой прокомментировала пострадавшая

Отметим, что студентка пыталась подать заявление на апелляцию, но повторного рассмотрения работы она не добилась.

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Фото: Piter.tv

