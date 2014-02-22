Студента СПбГУ отчислили после обвинения в акции у здания Двенадцати коллегий

Его обвиняют, что он повесил манекен богини Минервы с табличкой "Наука мертва" на памятник графу Сергею Уварову.

Второкурсник факультета политологии СПбГУ Артем Пронько отчислен из университета после решения суда о его причастности к акции у здания Двенадцати коллегий. Об этом сообщает РБК Петербург.

Полиция задержала его 9 апреля прямо во время занятий. По версии следствия, 24 марта он повесил манекен богини Минервы с табличкой "Наука мертва" на памятник графу Сергею Уварову. Суд расценил это как организацию несанкционированного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал студента на 20 тысяч рублей, хотя тот свою вину отрицал.

Однако в деле есть противоречие: адвокат предоставила справку из службы безопасности СПбГУ, согласно которой за 9 минут до акции обвиняемый находился на занятиях в корпусе у Смольного собора — в другой части города. Физически успеть к месту акции за это время было невозможно.

Несмотря на это, университет принял решение об отчислении, сославшись на административное правонарушение. История вызвала вопросы о соразмерности наказания и возможных нестыковках в деле.

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Фото: Piter.TV