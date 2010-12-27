В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

Депутаты изменят подход к подготовке кандидатов наук.

В Госдуму РФ внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре. Итоговая аттестация должна проводиться путем оценки работы по соисканию ученой степени. Сейчас в аспирантуре больший упор делается на освоение образовательной программы. Чиновники хотят изменить этот подход. Они рассчитывают заставить вузы, имеющие государственную аккредитацию, заниматься научной деятельностью.

Критерии для подготовки и защиты диссертации будут разработаны в соответствии с постановлением 842. Порядок проведения итоговой аттестации определит Миннауки и высшего образования в РФ. В случае успешной защиты работы аспирант получит ученую степень кандидата наук.

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Фото: Piter.tv

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