Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике

Девушка подтвердила содеянное.

Санкт-Петербургский государственный университет пожаловался в полицию на выпускницу прошлого года и основательницу бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александру Элбакян. Об этом стало известно из материалов раздела "Виртуальная приемная" на сайте университета.

По свидетельству руководства вуза, Элбакян на заседании комиссии по этике во вторник вела себя агрессивно. Независимый орган рассматривал жалобу девушки на неоднократные нарушения этики сотрудниками СПБГУ. Она окончила магистратуру в вузе в этом году.

После инцидента на заседании была вызвана охрана, которая остановила агрессию Элбакян.

Ранее мы сообщали, что бывшая студентка университета рассказала в социальной сети о домогательствах со стороны экс-доцента Олега Соколова.

Фото: Википедия / NSmirnova