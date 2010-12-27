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Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике
Сегодня, 17:28
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arteliseev

Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике

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Девушка подтвердила содеянное.

Санкт-Петербургский государственный университет пожаловался в полицию на выпускницу прошлого года и основательницу бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александру Элбакян. Об этом стало известно из материалов раздела "Виртуальная приемная" на сайте университета.

По свидетельству руководства вуза, Элбакян на заседании комиссии по этике во вторник вела себя агрессивно. Независимый орган рассматривал жалобу девушки на неоднократные нарушения этики сотрудниками СПБГУ. Она окончила магистратуру в вузе в этом году. 

После инцидента на заседании была вызвана охрана, которая остановила агрессию Элбакян. 

Ранее мы сообщали, что бывшая студентка университета рассказала в социальной сети о домогательствах со стороны экс-доцента Олега Соколова.

Фото: Википедия / NSmirnova

 

 

Теги: комиссия по этике, спбгу, университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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