Власти Антальи раскрыли новые правила для отдыхающих.

На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян. Об этом сообщили представители портала TourDom.ru. В Анкаре напомнили, что с 1 июня в Турции официально открываются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи. Все объекты будут функционировать согласно новым правилам.

Власти обустроили самый большой пляж Антальи в районе Коньяалты. На это у чиновников ушло четыре дня в рамках комендантского часа, который завершился 27 мая. На каждую семью отдыхающих будут установлены лежаки на 9 квадратных метров. После их использования, каждый лежак будет продезинфицирован. Место нельзя будет занимать в течение следующих 20 минут.

Эксперты рассказали, что туристам запретят загорать на собственных полотенцах и в неположенных для этого местах. Власти запрещают курение на пляжах. Это решение обусловлено тем, что при уборке окурков сотрудникам пляжа пришлось бы до них дотрагиваться. Это создает дополнительный риск для их здоровья.

На данный момент известно, что на пляжах разрешат морские прогулки. О вводе на пляжи видов водного спорта еще не объявлено.

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