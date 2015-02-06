На черном рынке наркотики можно было бы продать за 113,3 млн долларов США.

На пляж Британии выбросило почти тонну кокаина. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью. На официальном сайте ведомства говорится о том, что стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке составляет около 80 миллионов фунтов стерлингов (или 113,3 миллиона американских долларов). По данному факту власти страны начали расследование.

NCA начало расследование после обнаружения почти тонны вещества, предположительно, кокаина, в двух местах на берегу Восточного Сассекса пресс-релиз NCA

Известно, что опасная находка сделана на берегу графства. Отдыхающие нашли водонепроницаемые пакеты с веществом, прикрепленные к спасательным жилетам. Эксперты взяли образцы вещества. Анализы дали положительный результат на кокаин. В ближайшее время будет проведена полная криминалистическая экспертиза.

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Фото: www.dailymail.co.uk