На площади перед Российской национальной библиотекой проводят реконструкцию фонтана

Работу обещают сдать в середине сентября. У нового фонтана появится подсветка.

Еще в июле этого года в Петербурге стартовали работы по восстановлению фонтана возле РНБ на Московском проспекте. Решение приняли по постановлению губернатора Северной столицы. Целью проекта стало изменение водной картины объекта.

До реконструкции фонтан представлял собой сооружение из двух чаш сложной геометрической формы, общая площадь которых составляла 1000 квадратных метров. Внутри каждой чаши располагались по три гранитных вазона, в каждом из которых находились насадки, обеспечивающие водную картину.

После реконструкции фонтан будет представлять собой единую чашу площадью 1200 "квадратов". На месте пешеходной дорожки начнет бить мощная струя из 135 насадок. Гейзер украсят подсветкой. Сооружение будет работать по современной технологии циркуляции воды.

Фонтан заполнят один раз водой. А дальше она будет циркулировать по кругу. Так будет экономиться вода. В автоматическом режиме время от времени будет включаться подпитка: вода ведь испаряется, выходит из-за брызгов. Уникальность объекта состоит в том, что вы не найдете нигде фонтан с такими же визуальными и техническими характеристиками. Например, уникальность придает наличие вазонов. Это тот элемент, который редко используется при создании конфигурации фонтана. И центральная доминанта - струя. Где вы видели 135 насадок? Директор дирекции по строительству "Водоканала Санкт-Петербурга" Никита Михайлов

Специалисты уже демонтировали облицовку и центральную часть сооружения. Сейчас на площадке ведутся работы по монтажу опалубки будущей чаши, готовится основание под подземную технологическую камеру, продолжается демонтаж существующей гранитной облицовки. Как отмечает представитель "Водоканала", чтобы облицовку можно было использовать повторно, при разбирании обшивки использовались самые аккуратные методы. Материалы старались сохранить.

После сдачи проекта территорией займутся озеленители: посадят деревья, кустарники и цветы. Они начнут работу в середине сентября.

Специалист Никита Михайлов подчеркнул, что реконструкция объекта не мешает жителям района и посетителям Российском национальной библиотеки. По его словам, жалоб в организацию не поступало. Работы проводят с 9 утра до 20 часов вечера. "Шумные" задачи, связанные демонтажом, выполняют в светлое время суток, чтобы не мешать отдыхать. Но в ближайший месяц шумных работ уже не будет: их закончили в августе. Из неудобств ожидается гул от перфораторов.

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Материал подготовили Дарья Абуталипова и Мария Поликарпова.