На пикетах в поддержку курьеров в Петербурге задержаны несколько человек

Сколько именно человек задержано, пока неизвестно.

Вечером в четверг, 9 июля, петербуржцы с активной гражданской позицией вышли на Невский проспект в поддержу курьеров службы доставки Delivery Club.

Сотрудникам полиции не понравились одиночные пикеты, поэтому молодых людей увезли в отделения. Об этом сообщил telegram-канал "Агит Россия". Некоторые СМИ отмечают, что задержаны уже семеро.

Напомним, что профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку. Курьерам Delivery Club выплатили долги по зарплате, сообщили в четверг, 9 июля.

Видео: telegram-канал "Агит Россия".