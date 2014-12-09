Мужчина оштрафован на 20 тыс. рублей за одиночный пикет на Пулковском шоссе

Это мероприятие не согласовывали с администрацией Северной столицы.

Пушкинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Накануне на Пулковском шоссе подсудимый провел одиночный пикет "с целью выражения своего мнения против деятельности председателя СК РФ". Мужчина использовал сборно-разборную передвижную конструкцию, она была на грузовике. Там же располагалась фотография неизвестного с надписью и QR-кодом. Это мероприятие не согласовывали с администрацией Северной столицы.

Обвиняемый не оспаривал фактические обстоятельства. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что боец, который устроил потасовку в Кудрово, отправлен в СИЗО на два месяца.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга