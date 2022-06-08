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Боец, который устроил потасовку в Кудрово, отправлен в СИЗО на два месяца

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Злоумышленника доставили в суд 18 июня.

Под стражу на два месяца заключен боец, устроивший потасовку с избиением в Кудрово. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейские 16 июня задержали 33-летнего мужчину из Махачкалы, который скрылся после устроенной им драки во дворе дома 18к2 по Европейскому проспекту. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленника доставили в суд 18 июня. 

Ранее мы рассказывали о том, что заключен под стражу рецидивист, напавший на подростков на улице Рубинштейна. Срок меры – до 15 августа. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кудрово, суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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