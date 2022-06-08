Боец, который устроил потасовку в Кудрово, отправлен в СИЗО на два месяца

Злоумышленника доставили в суд 18 июня.

Под стражу на два месяца заключен боец, устроивший потасовку с избиением в Кудрово. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 16 июня задержали 33-летнего мужчину из Махачкалы, который скрылся после устроенной им драки во дворе дома 18к2 по Европейскому проспекту. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленника доставили в суд 18 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что заключен под стражу рецидивист, напавший на подростков на улице Рубинштейна. Срок меры – до 15 августа.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти