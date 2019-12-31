С подрядчиком договор расторгнут.

Курьерам Delivery Club выплатили долги по зарплате. Об этом сказано в заявлении компании, которое она распространила по социальным сетям.

Там также говорится о том, что выплаты сотрудникам задержала логистическая компания "Амароли". Несмотря на нарушения, Delivery Club выплатил подрядчику всю положенную по договору сумму.

Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику деньги для погашения долгов. заявление Delivery Club

С подрядчиком договор расторгнут.

В итоге зарплату получили 326 сотрудников.

Ранее мы писали, что профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку.

Видео: Профсоюз "Курьер"