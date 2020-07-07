Сообщается, что часть сотрудников компании устроена на работу через фирму-посредник без трудовых договоров.

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку из-за невыплаты заработных плат. Об этом сказано в заявлении профсоюза "Курьер".

Сейчас 300 ваших коллег находятся в бедственном положении. Компания Delivery Club не выплачивает им зарплату на протяжении двух месяцев. цитата из сообщения

Сказано, что часть из курьеров из-за невыплаты денег уже лишилась жилья и вынуждена ночевать в московских парках и подъездах. У них нет денег на еду. Как отмечают в профсоюзе, некоторым не на что кормить своих детей.

В сообщении сказано, что часть сотрудников Delivery Club устроена на работу через фирму-посредник без трудовых договоров. "Курьер" требует выплатить долги по зарплате 290 работникам, заключить с ними трудовые договоры, а также отменить штрафы и восстановить незаконно уволенных курьеров.

Сотрудники компании предлагают объявить забастовку и не выходить на работу до тех пор, пока работодатели не погасят долги по заработной плате.

Ранее петербуржцы нашли в мусорных баках десятки сумок курьеров Delivery Club.

Видео: Профсоюз "Курьер"