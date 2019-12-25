Петербуржцы нашли в мусорных баках десятки сумок курьеров Delivery Club

Петербуржцы, живущие в центре города, немало удивились неожиданной находке в мусорном баке, стоящем во дворе на Лиговском проспекте: металлический пухто оказался переполнен узнаваемыми зелеными термосумками курьеров компании Delivery Club. Информация об этом оказалась в распоряжении Piter.TV.
Местный житель, первым нашедший короба службы доставки еды, предположил, что курьеры объявили компании бунт и поэтому избавились от сумок. Другой петербуржец вспомнил, что подобную мусорную "акцию" встречал и прошлой осенью, только в контейнере оказался желтый набор из короба и куртки другой известной компании по доставке еды.
Как объяснили Piter.TV в пресс-службе самой компании, выброшенные сумки просто устарели и отслужили:
На фотографии изображены сумки старого образца, давно выведенные из использования. Они утилизированы одним из логистических партнеров, с которым мы сотрудничаем в Санкт-Петербурге.
пресс-служба Delivery Club
Ранее мы рассказывали, что за кражу наушников и проездного "Подорожник" в центре Петербурга на злоумышленника могут завести уголовное дело.
Фото: MayDayFind / pikabu
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