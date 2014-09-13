На петербургском рынке новостроек заключили 93% сделок через ипотеку

При этом 72% сделок приходятся на ипотеку с господдержкой, как и в сентябре.

В Петербурге на первичном рынке недвижимости в октябре 93% сделок прошли с использованием ипотечного кредита. Доля ипотеки выросла на 3% по сравнению с сентябрем. За все время наблюдений она достигла самых высоких показателей, пишут в пресс-службе компании "Петербургская недвижимость".

При этом 72% сделок приходятся на ипотеку с господдержкой, как и в сентябре. Доля семейной ипотеки составила 19%, стандартная ипотечная программа – 7% и ипотека для IT-специалистов – 2%. Тренд на стабилизацию цен за последние полгода показывает, что на рынке недвижимости Петербурга сложились благоприятные для покупателя условия.

Ранее вторая волна продажи квартир с пометкой "срочно" стартовала в Петербурге. Продать недвижимость как можно быстрее намерены 12,5 тыс. собственников в крупных российских городах.

Фото: Piter.tv

