В Петербурге упал спрос на "первичку" после изменения льготной ипотеки

Срок действия льготной ипотеки продлится до 1 июля 2022 года, но с иными условиями.

В июле в несколько раз упал спрос на приобретение недвижимости на первичном рынке. Виной тому, по мнению застройщиков, – изменение условий льготной ипотеки. Об этом пишет РБК Петербург.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что срок действия программы льготной ипотеки продлится до 1 июля 2022 года, но с определенными новыми условиями: ставка по кредиту составит 7%, а максимальная сумма для всех регионов – 3 миллиона рублей.

По прогнозам застройщиков, в ближайшее месяцы спрос на первичную недвижимость упадет на 15-20%. Однако в нынешней ситуации есть плюс для потенциальных покупателей. Эксперты считают, что предпосылок для повышения цен на жилье нет.

Застройщикам остается надеется на семейную ипотеку. Напомним, Путин поручил до 1 июля 2021 года расширить эту меру поддержки для российских семей с детьми, которые родились с 2018 года, по 6% ставке.

Ранее эксперт назвал причины популярности семейной ипотеки в Петербурге.

Фото: Piter.tv