Эксперт назвал причины популярности семейной ипотеки в Петербурге

Интерес к покупке квартир с помощью такой ипотеки вырос в июне на 26%.

В четверг, 5 августа, эксперты агентства недвижимости "Прайд Групп" рассказали Piter.tv, почему семейная ипотека популярна. Так, в июне текущего года спрос вырос на 26%. Растущую динамику выявили и в сравнении первых шести месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года – рост составил 48%.

По мнению генерального директора агенства Алексея Бондарева, популярнось обоснована тем, что для получения семейной ипотеки нужны минимальные требования (гражданин РФ, который имеет доход, позволяющий выплачивать заем, у которого родился ребенок после 1 января 2018 года).

На мой взгляд, всегда выгоднее семейная ипотека. Больше сумма кредита – до 12 млн рублей, ниже ставка от 5%. Льготная ипотека после 01.07.2021 стала неинтересной программой, так как сумма кредита всего 3 млн рублей. выразил мнение Бондарев

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