На перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова сломался светофор

Транспортные потоки направляет регулировщик.

В пятницу вечером, на Петроградской стороне собралась пробка: светофор на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова сломался.

Регулировщику пришлось направлять транспортные потоки. Так, около пяти часов вечера, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по Каменоостровскому проспекту было затруднено на участке от улицы Рентгена до Каменноостровского моста, в обратном направлении затор протянулся от Каменноостровского моста до улицы Профессора Попова.

Кроме того, в доме №29 на улице Профессора Попова выключился свет. Горожане связывают поломку светофора и отключение света с аварией на трансформаторной подстанции. Точная причина поломки пока неизвестна.

Ранее мы писали, что в 2020 году в Петербурге установили три десятка новых светофоров.

Фото: Piter.TV