В 2020 году в Петербурге установили три десятка новых светофоров

Два светофора добавили вопреки финансовых сложностям.

В 2020 году по всему Петербургу установили 30 новых светофорных объектов, 24 из которых уже ввели в режим регулирования. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что по восьми адресам светофоры установили по личному поручению губернатора Александра Беглова после того, как к нему обращались горожане в соцсетях и в ходе рабочих объездов, остальными заведовала "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Известно, что еще два светофора на перекрестках Лиговского и Коли Томчака, а также Седова и Зубковской добавили вопреки финансовым сложностям – Адресная программа планировала установку только 28 светофорных постов.

На прошлой неделе специалисты подключили светофор на пересечении Московского проспекта и Детского переулка, где ходят ученики детской музыкальной школы. Данный светофор интегрировали в систему автоматизированного дорожного управления, отвечающую за движение на всем проспекте. Это поможет избежать пробок на перекрестке.

Ранее мы писали, что в Петербурге в следующем году отремонтируют 260 км теплосетей.

Фото: Piter.TV