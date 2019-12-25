В Петербурге в следующем году отремонтируют 260 км теплосетей

В этом году специалисты построили и отремонтировали более 200 километров теплосетей.

В следующем 2021 году в Петербурге планируют реконструировать и отремонтировать 260 километров, сообщил ТАСС, ссылаясь на председателя городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрея Бондарчука.

Глава комитета отметил, что власти города настроены выполнять задачу по наращиванию объемов реконструкции теплосетей. Так, в 2018 году построили и отремонтировали 200 км тепловых сетей, в 2019 – уже 260 километров, в 2020 году этот показатель сохранился, поэтому в 2021 году планку понижать не собираются.

Протяженность городских теплосетей составляет около 8,1 тысячи километров, почти половина из которых состоит на балансе ГУП "ТЭК СПб".

Ранее мы писали, что на Ленской улице началось обновление изношенной теплосети.

Фото: Piter.TV