На Ленской улице началось обновление изношенной теплосети

19 тысяч петербуржцев получат стабильное тепло после работ.

Петербургские теплоэнергетики обновят изношенную теплосеть на Ленской улице. Как рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК", работы уже ведутся на отрезке от Индустриального проспекта до проспекта Наставников.

От надежности и исправной работы трубопровода зависят 65 зданий, среди которых 38 многоквартирных домов с 19 тысячами жильцов, а также пять детских садиков, четыре школы и три лечебных учреждения. Всего подрядчик ООО "ЭнергоСеть" обновит 971 метр труб, на период реконструкции местных жителей подключат к теплу и горячей воде от временной сети. Ремонт стоимостью 88 млн рублей планируется завершить к августу 2021 года, а к сентябрю асфальт, плитку и газон в районе работ полностью приведут в порядок.

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Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"