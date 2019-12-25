Компания Сергея Матвиенко выиграла конкурс "Водоканала"

Компания проведет капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев.

В воскресенье, 1 ноября, стал известен победитель конкурса "Водоканала" на капитальный ремонт канализации и колодцев. Победителем стала компания Сергея Матвиенко ООО "Параметр". Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Отмечается, что участник в конкурсе на данный заказ был один. Контракт заключили почти на 720 миллионов рублей. До этого компания уже заключала контракт с "Водоканалом" на 206 миллионов рублей.

За пять лет существования ООО "Параметр" получило 190 госконтрактов на общую сумму 4,4 млрд рублей.

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