Компания Сергея Матвиенко выиграла конкурс "Водоканала"

В воскресенье, 1 ноября, стал известен победитель конкурса "Водоканала" на капитальный ремонт канализации и колодцев. Победителем стала компания Сергея Матвиенко ООО "Параметр". Об этом сообщил "Деловой Петербург".
Отмечается, что участник в конкурсе на данный заказ был один. Контракт заключили почти на 720 миллионов рублей. До этого компания уже заключала контракт с "Водоканалом" на 206 миллионов рублей.
За пять лет существования ООО "Параметр" получило 190 госконтрактов на общую сумму 4,4 млрд рублей.
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Фото: pixabay
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