Водоканал Санкт-Петербурга ищет компаньона для взыскания долгов со своих абонентов в судах

Общая сумма задолженности, которой займется эта компания, может составить до 1 млрд руб.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" хочет найти компанию, которая взяла бы на себя функцию взыскания долгов его абонентов. Ее планируется определить по итогам аукциона закупки, размещенной ГУПом.

Предполагается, что будущий компаньон будет готовить иски к должникам, представлять на судебных заседаниях интересы "Водоканала". При необходимости – по согласованию с последним – заключать мировые соглашения.

Еще одна функция этого партнера – взаимодействие со службой судебных приставов.

ГУП планирует передать ему на взыскание задолженность общим объемом до 1 млрд рублей. Сотрудничество, как указано в документации закупки, продлится до 30 ноября 2024 года. За услуги "Водоканал" собирается заплатить до 101,3 млн рублей.

Заявки от потенциальных партнеров ГУП ждет до 11 ноября, после чего будут подведены итоги конкурса.

Как сообщало ранее Piter.tv, cотрудники "Водоканала" вернули в естественную среду лису, зашедшую в гости на станцию аэрации.

Фото: Pixabay.com