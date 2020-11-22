На перекрестке Индустриального и Косыгина столкнулись автобус и легковушка

На перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга столкнулись автобус и легковой автомобиль. На аварию у торгового комплекса "Июнь" 22 ноября обратили внимание очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Как рассказал источник в экстренных службах Piter.tv, дорогу не поделили автомобиль "Додж" и автобус, который двигался по маршруту №169. В автобусе находились четыре пассажира – трое взрослых и один подросток: их состояние оценивают врачи. Троих из них отправили в больницы.
Момент аварии с камер наблюдения оказался в распоряжении нашей редакции. На кадрах видно, как легковой автомобиль пытался проскочить поворот перед автобусом, но не успел.
Ранее мы сообщали о том, что момент столкновения самосвала с трамваем на Шостаковича попал на видео. После аварии дорогу сковала пробка.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.tv
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