На перекрестке Шостаковича и Энгельса самосвал врезался в трамвай

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Во втором часу дня в субботу, 21 ноября, на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Шостаковича произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, самосвал въехал в трамвай.

Пользователи сети в ходе обсуждения ДТП отметили, что перекресток слепой и на нем не хватает сферического зеркала, чтобы заранее увидеть трамвай.

я полагаю там много неместных, кто едет тут впервые,въезд в город все же. И для них трамвай становится неожиданностью. Поэтому копеечное сферическое зеркало на столбе не помешало бы. пользователь сети

На ларгусе фургон вообще нифига не видно трамвай справа, если голову в пассажирское окно не высунуть, слепой перекресток. пользователь сети

Сильным ли вышло столкновение транспортных средств и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Автомобилисты рассказали в соцсетях, что дорогу сковало пробкой. По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 16.35 затор на проспекте Энгельса все еще не ослаб.

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Фото: Александр Бахусов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"