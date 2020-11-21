Момент столкновения самосвала с трамваем на Шостаковича попал на видео

После аварии дорогу сковала пробка.

Момент столкновения самосвала с трамваем на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Шостаковича попал на видео. Запись ДТП от 21 ноября с камер наблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как самосвал, поворачивающий из "второго" ряда, не замечает, как общественный транспорт также набирает ход. После этого два транспортных средства и столкнулись.

Отметим, что пользователи Сети в ходе обсуждения ДТП отметили, что перекресток "слепой" и на нем не хватает сферического зеркала, чтобы заранее увидеть трамвай. После аварии дорогу сковала пробка.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка сбила беременную девушку на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Подробности инцидента – по ссылке.

Видео: Piter.tv