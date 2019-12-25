Иномарка сбила беременную девушку на перекрестке Бухарестской и Дунайского

Петербурженка осталась цела, но информации о ее состоянии не появлялось.

Около четырех часов дня в пятницу, 20 ноября, на пересечении Дунайского и Бухарестской произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы аварии, водитель "Хендай Солярис" не справился с управлением на заснеженной дороге, сбил пешехода и врезался в столб со светофором и знаком.

По словам очевидцев, сбитой оказалась беременная девушка на большом сроке. К счастью, петербурженка осталась цела и, оправившись от шока, просилась у медиков домой. Оперативно прибывшая скорая все равно забрала девушку в больницу, другой информации о пострадавшей не появлялось.

Горожане отметили, что аварии предшествовала не только плохая погода:

На перекрёстке не работали светофоры с 12 часов дня, движение было затруднено. Все там ехали как попало. очевидцы

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Фото: Ольга Тимофеева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"