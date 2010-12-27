На островке безопасности в Центральном районе установили обещанные столбики

Девять "пешек" теперь окружают кусочек земли на пересечении двух проспектов.

На островке безопасности на пересечении Невского и Адмиралтейского проспектов установили светоотражающие столбики, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфрастуктуры.

Ранее было анонсировано появление новых дорожных элементов, стилизованных под классику и подходящих под стиль зданий в районе их расположения. Островок теперь оборудован девятью столбиками из гибкого ударопрочного материала. Напоминающие шахматные пешки, черные столбики отмечены светоотражающими полосами, что поможет автомобилистам видеть их в темноте. Крепление обещает сохранить новые объекты от вандалов.

Работы обошлись в 75 тысяч рублей.

А на Санкт-Петербургском шоссе сегодня заработал новый светофор.

Фото: пресс-служба КТИ