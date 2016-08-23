На Санкт-Петербургском шоссе заработал новый светофор

Это второй светофорный объект для петродворцового района, поставленный за год.

На перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Кропоткинской улицы 23 октября появился новый светофор, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" занимались установкой и подключений светофорного объекта. Он должен обезопасить въезд и выезд с Кропоткинской улицы на шоссе, а также упростить пешеходное движение по проезжим частям улиц от остановок общественного транспорта.

В 2019 году в Петродворцовом районе построили и ввели в эксплуатацию два светофора, второй расположился на пересечении Фронтовой улицы и Волхонского шоссе.

Также по просьбам горожан обустроили нерегулируемые пешеходные переходы на петергофских улицах Шахматова, Чичеринской, Озерковой и на Иликовском проспекте в Ломоносове.

Тем временем, "Метрострой" устраняет дефекты на станциях "Беговая" и "Новокрестовская".

Фото: Piter.TV