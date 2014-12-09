Обвиняемый в смертельном ДТП на Санкт-Петербургском шоссе предстанет перед судом

В результате ДТП пассажир легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП на Санкт-Петербургском шоссе со смертельным исходом. Об этом рассказала прокуратура Петродворцового района.

Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. По версии следствия, ночью 21 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически исправным арендованным автомобилем Chery Arrizo. Двигаясь по Санкт-Петербургскому шоссе со скоростью, превышающей предельно допустимую, водитель допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП пассажир легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

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Видео: Telegram/ Прокуратура СПб