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На дорогах Петербурга появятся особенные столбики
Сегодня, 16:28
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На дорогах Петербурга появятся особенные столбики

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Стилизованные под классику дорожные элементы установят в Центральном районе.

На перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов появятся необычные дорожные столбики, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Островок безопасности на указанном участке обзаведется сигнальными столбиками "Классика", стилизованными под городскую архитектуру. Высокопрочный эластичный темный пластик минимально пострадает при наезде автотранспорта и несильно повредит машинам.

Дизайн столбиков пока держится в секрете. Установка пройдет 23 октября в 11.00.

Сигнальные столбики созданы для разделения транспортных потоков, выделения границ тротуаров и трамвайных путей, зон парковок. Их задача – обезопасить дорожное движение.

Ранее были названы сроки запуска движения по платной трассе М-11.

Фото: dorznak33.ru

 

Теги: дорожные столбики, классика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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