На основателя паблика "Омбудсмен полиции" завели еще два уголовных дела

По статьям о вымогательстве и изготовлении порнографии.

На основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова завели еще два уголовных дела — по статьям о вымогательстве и изготовлении порнографии. Об этом сообщили в полицейском управлении Москвы.

На сайте ГУ МВД сказано, что уголовные дела возбудили в отношении администратора интернет-сообщества. По версии следствия, он вынудил женщину отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания, а после потребовал заплатить 30 тысяч рублей, чтобы эти ролики не попали в сеть.

Отметим, имя Воронцова в пресс-релизе не указывается.

Второе дело завели по первому делу с якобы вымогательством снимков, которые полиция также признала порнографическими. Следствие считает, что Воронцов вымогал 300 тысяч рублей за обещание не распространять интимные снимки. Обвинение основывается на показаниях трёх человек. В материалах при этом, по данным "Открытых Медиа", нет ни записей звонков, ни переписок.

Ранее суд арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет в поддержку создателя "Омбудсмена полиции". Позже уже в поддержку Азара вышли его коллеги из "Медиазоны" и "Эха Москвы". Их также задержали. В Петербурге за одиночные пикеты полиция задержала активистов у станции метро "Гостиный двор". Они выступили в поддержку задержанного журналиста Ильи Азара, которого арестовали на 15 суток за одиночный пикет.