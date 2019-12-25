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Полиция задержала активистов у станции метро "Гостиный двор"
Сегодня, 20:34
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smirenny

Полиция задержала активистов у станции метро "Гостиный двор"

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Задержаны семеро.

В четверг, 28 мая, на улицы Петербурга вышли активисты в поддержку задержанного журналиста Ильи Азара, которого арестовали на 15 суток за одиночный пикет. Азар поддерживал арестованного основателя проекта "Омбудсмен полиции". Владимира Воронцова. 

Также в столице задержали журналистов издания "Эхо Москвы". 

С плакатами "Одиночный пикет – не преступление" вышли семь человек, журналисты и активисты, которых доставили в отделение полиции. 

Ранее мы писали, что полиция города ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски.

Фото: telegram-канал "ОВД-Инфо"

Теги: активисты, задержания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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