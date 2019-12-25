Полиция задержала активистов у станции метро "Гостиный двор"

Задержаны семеро.

В четверг, 28 мая, на улицы Петербурга вышли активисты в поддержку задержанного журналиста Ильи Азара, которого арестовали на 15 суток за одиночный пикет. Азар поддерживал арестованного основателя проекта "Омбудсмен полиции". Владимира Воронцова.

Также в столице задержали журналистов издания "Эхо Москвы".

С плакатами "Одиночный пикет – не преступление" вышли семь человек, журналисты и активисты, которых доставили в отделение полиции.

Ранее мы писали, что полиция города ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски.

Фото: telegram-канал "ОВД-Инфо"