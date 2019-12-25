Полиция города ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

По мнению руководителя "Яблока" Бориса Вишневского, ответ дан не по существу.

Руководитель фракции "Яблока" опубликовал в своем telegram-канале ответ петербургской полиции на коллективное обращение оппозиционных депутатов ЗАКСа, которые призывали не задерживать и не штрафовать тех, кто выйдет на улицу погулять без масок и перчаток.

Ответила, как чаще всего бывает, не по существу. Правда, пока, по моим данным, никого за это на улице не штрафовали. отметил Вишневский.

Ранее мы писали, что в Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса.

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